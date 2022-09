Carlos Soler, uno de los capitanes del Valencia CF la pasada temporada, respondió a las preguntas exclusivas de SUPER y Levante-emv. Entre todas, una de ellas tiene como protagonista a Anil Murthy, expresidente de la entidad, quien quedó retratado al hablar de "matar" mediáticamente al centrocampista.

¿Qué opinas de que Anil Murthy dijera en los audios de Superdeporte y Levante-emv que si salías gratis en enero te iba a "matar" con "toda la prensa"?

"Me he mantenido en silencio. En los últimos meses han pasado cosas como todo el mundo sabe, el tema de los audios que salieron o situaciones así en las que tanto yo como mi familia, como mis agentes, hemos decidido no hablar por respeto, por no crear nada más grave de lo que era y eso quizá me ha podido perjudicar. Pero por eso estoy aquí, para darle naturalidad. Yo en esas situaciones no quería saltar, no quería hablar por no incendiar nada y porque creo que siempre le debo respeto máximo al Valencia y siempre he intentado hacerlo bien. O como cuando se dijo que habían ido a ofrecerme a algún club (Barcelona) sin yo saberlo. Eso duele, pero preferí ser prudente porque siempre me he mantenido en silencio por el respeto máximo al club, aficionados y compañeros".