Hugo Ferrer

El Valencia CF lanza una nueva web para el Nou Mestalla

El Valencia CF sigue avanzando, aunque muy lento, en la construcción del Nou Mestalla. Está previsto que se inaugure en verano de 2027 y que sea uno de los buques insignia del Mundial 2030. El tiempo dirá, pero lo que ya es un hecho es que el club ha puesto en marcha una página web dedicada completamente al Nou Mestalla con el propósito de centralizar información oficial, institucional y técnica sobre el proyecto del nuevo estadio valencianista.