Germán Caballero

Corberán: “Queremos revertir la dinámica, venimos de mejorar sensaciones pero no resultados”

El técnico del Valencia CF habló para los medios en la previa del choque de Mestalla ante el Levante UD. Carlos Corberán fue cuestionado sobre la reciente polémica de Stole Dimitrievski, confirmado que el macedonio ha sido sancionado económicamente según el régimen interno del club, más allá de pedir perdón tanto a sus compañeros como al staff. Con todo ello, el preparador ha dado por zanjado el tema. A su vez, ha dado el parte de bajas y la última hora de los que todavía siguen fuera de la dinámica. Sobre Corona sólo ha tenido buenas palabras y no ha querido mojarse sobre el mercado de fichajes de invierno. Respecto al Derbi, ha recalcado la importancia de seguir mejorando y poder ofrecer la victoria a Mestalla.