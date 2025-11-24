M. A. Montesinos

Los pilares de la cubierta llegan al Nou Mestalla

La construcción de la cubierta del Nou Mestalla arranca este lunes 24 de noviembre de 2025. Esta madrugada han llegado los dos primeros pilares de acero de 38 metros que sujetarán la cubierta del nuevo estadio valencianista. Dos camiones tráileres se han encargado de transportar las dos piezas de casi cuarenta metros por carretera desde la fábrica de Arteixo (A Coruña) hasta la parcela de la Avenida de Las Cortes después de un total de mil kilómetros. Los dos pilares ha necesitado un dispositivo especial de seguridad para su traslado.