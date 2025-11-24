Siguen las obras del Nou Mestalla a un mes para Navidad
Este fin de semana marcharon desde La Coruña hacia València los pilares de acero de 38 metros de largo que sujetarán la cubierta del Nou Mestalla. El Valencia considera "uno de los grandes valores del nuevo estadio" la cubierta, que contará con una instalación fotovoltaica constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente en su perímetro exterior. Todavía falta mucho...
