G. Caballero

Corberán critica a LaLiga por perjudicar a los aficionados valencianos

Esta temporada se están dando más coincidencias de lo normal en lo que afecta a horarios poco acertados para los encuentros del Valencia CF. Más allá de tener demasiadas citas en días laborables (viernes y lunes), en las últimas semanas ha aumentado la polémica por los horarios impuestos para citas tan importantes como el Derbi de Mestalla ante el Levante UD, sorprendiendo a propios y extraños con un viernes noche. Como el horario ante el Sevilla FC en Mestlla el domingo 7 a las 16:15, justo después de terminar la Maratón de Valencia en la que serán miles los participantes directos y otros muchos quienes acudan a diferentes puntos de la ciudad para disfrutar de una de las mayores citas con el atletismo que se dan en toda Europa. Más información