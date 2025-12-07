En Directo
Carlos Corberán: "Cuando las cosas no salen ver un equipo que no se rinde es positivo"
El entrenador del Valencia reconoce que su equipo estuvo "espeso" contra el Sevilla pero destaca la capacidad de superar las adversidades una vez más
FINALIZA LA RUEDA DE PRENSA.
¿CÓMO ESTÁ CÉSAR TÁRREGA?
"A partir de ahora analizaremos los jugadores disponible, si recuperamos a Diakhaby o no y veremos la mejor forma de afrontar el partido. La acción del gol no señala a César porque han conseguido superarnos en presión. Si no hubiera despejado estaba el delantero para empujarla dentro en una acción muy difícil de defender y no hay ningún tipo de reproche individual"
¿POR QUÉ EL EQUIPO REACCIONA?
"El equipo modifica las sensaciones de ambos equipos, ellos se han echado atrás y nosotros hemos podido atacar más. Ha sido un partido espeso, no era un partido con ventajas, muy físico, con mucha segunda jugada. No había ninguna ventaja clara de ningún espacio con algún jugador libre, mucho uno contra uno..."
¿QUÉ EVOLUCIÓN LE VE A JAVI GUERRA?
"A mí los cambios no me preocupan cuando hay jugadores en el banquillo que nos pueden aportar. Todos ellos han tenido un aporte a nivel de energía, de presencia... El partido ha sido espeso en general y no creo que haya que personalizar el hecho de que nos haya costado manejar el partido"
¿CONSIDERA QUE EL EQUIPO ESTÁ CRECIENDO? ¿EN QUÉ?
"Donde veo que el equipo ha crecido es en el esfuerzo y en la intensidad que pone hasta el final, el equipo ha insistido hasta el final y ha tratado de darlo todo. No rendirte y luchar hasta el último seguro, lo demostró en Vallecas y en los partidos donde no consigues imponerte en el fútbol... veo que el equipo ha ganado en capacidad de no venirse abajo cuando hay una adversidad, capacidad de seguir instiendo cuando no dominas... Cuando las cosas no salen ver un equipo que no se rinde es un aspecto que veo positivo, no el resultado pero sí la actitud"
¿QUÉ VALORACIÓN HACE DE LA TEMPORADA?
"Un partido muy físico, que lo definiría como muy trabado. Nos ha costado imponernos, generar ocasiones... nos hemos desajustado al prinicipio de la segunda mitad y ahí han conseguido adelantarse. El equipo no se ha rendido de nuevo y ha luchado hasta el final. Hemos conseguido el gol que nos hace sentir insuficiente pero cuanto tú luchas hasta el final da cierto premio al equipo por ir a por el gol y empatar el partido"
¿QUÉ TE HA PARECIDO EL ARBITRAJE DE CUADRA FÉRNÁNDEZ?
"Mi análisis va con las cosas que podemos controlar que con el papel que desarrolla el árbitro. Nosotros creemos en la justicia y él es el que vela por ella. La de Hugo Duro es una acción revisable en el VAR pero si no lo cree así, es algo que no podemos controlar"
