Carlos Corberán: "Cuando las cosas no salen ver un equipo que no se rinde es positivo"

El entrenador del Valencia reconoce que su equipo estuvo "espeso" contra el Sevilla pero destaca la capacidad de superar las adversidades una vez más

Carlos Corberán durante el Valencia - Sevilla en mesalla

Carlos Corberán durante el Valencia - Sevilla en mesalla / LALIGA

Iván Carsí

