Carlos Corberán: "Cuando las cosas no salen ver un equipo que no se rinde es positivo"

¿CONSIDERA QUE EL EQUIPO ESTÁ CRECIENDO? ¿EN QUÉ?

"Donde veo que el equipo ha crecido es en el esfuerzo y en la intensidad que pone hasta el final, el equipo ha insistido hasta el final y ha tratado de darlo todo. No rendirte y luchar hasta el último seguro, lo demostró en Vallecas y en los partidos donde no consigues imponerte en el fútbol... veo que el equipo ha ganado en capacidad de no venirse abajo cuando hay una adversidad, capacidad de seguir instiendo cuando no dominas... Cuando las cosas no salen ver un equipo que no se rinde es un aspecto que veo positivo, no el resultado pero sí la actitud"