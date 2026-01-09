Secciones

¿Gritos de 'Corberán dimisión'? El entrenador del Valencia responde

Carlos Corberán sigue fiel a sus principios e idea sobre lo que debe ser el Valencia CF. El entrenador fue increpado, junto al resto de la expedición valencialista, a su llegada a la ciudad tras la abultada derrota en Vigo ante el Celta. El de Cheste reconoce que se encuentran en "un momento que no es cómodo, es exigente. Forma parte del trabajo y hay que convivir con ello. Queremos dar la mejor respuesta porque sufro viendo al Valencia donde está". En cuanto a los incidentes, el preparador le quita hierro al asunto que le señala a él: "forman parte de la situación actual, clasificación y frustración de la afición que debemos entender y aceptar. En cuanto a lo mío, sé y acepto lo que significa ser entrenador del Valencia". Más información

