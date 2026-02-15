Germán Caballero

Así fue la bronca por la bandera de Cömert en el Ciutat tras el Levante - Valencia

Eray Cömert arrancó un banderín al final del encuentro, colgó su camiseta y la ondeó a los ojos de todos en una celebración que hizo saltar las chispas en el Ciutat de València. Los jugadores y los aficionados del Levante recriminaron el gesto al central. Además, algunos miembros del cuerpo técnico granota se fueron en busca del suizo para recuperar el banderín y echar en cara al valencianista su actitud. Más información