Los goles de Víctor jr. máximo goleador del filial del Valencia CF
Víctor júnior, hijo del exjugador Víctor Fernández, llegó al Valencia CF Mestalla este verano procedente del Levante UD. A sus 18 años, el zurdo está causando sensación y el club tiene la opción de quedárselo en propiedad ejerciendo una opción de compra de 100 000 euros. En el vídeo, sus nueve goles, ocho en el Grupo 3 de Segunda Federación, donde no solo es el máximo goleador del equipo, sino de la categoría, y uno en la Premier League International Cup. Más información