Redacción SD

Los goles de Víctor jr. máximo goleador del filial del Valencia CF

Víctor júnior, hijo del exjugador Víctor Fernández, llegó al Valencia CF Mestalla este verano procedente del Levante UD. A sus 18 años, el zurdo está causando sensación y el club tiene la opción de quedárselo en propiedad ejerciendo una opción de compra de 100 000 euros. En el vídeo, sus nueve goles, ocho en el Grupo 3 de Segunda Federación, donde no solo es el máximo goleador del equipo, sino de la categoría, y uno en la Premier League International Cup. Más información