Claramunt: corazón y memoria

Redacción SD

Redacción SD

València
Pep Claramunt, una de las leyendas más significativas de la historia del Valencia CF, está siendo figura protagonista en este 2026. Dentro del 'Año Claramunt', son numerosos los actos en los que el gran centrocampista del murciélago entre los años 60 y 70 está siendo agasajado tanto por el club como por distintas instituciones locales y provinciales. Por ejemplo, esta semana ha sido galardonado con el premio honorífico de l'Ajuntament de su Puçol natal "a toda una vida dedicada al deporte".

