Celeste Martínez

Kiat Lim, reunido en Paterna con Gourlay y Corberán

El presidente del Valencia CF, Kiat Lim, ha llegado a las once y media de la mañana a la Ciutat Esportiva de Paterna, donde mantiene una reunión con los principales responsables deportivos del equipo: el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, y el entrenador, Carlos Corberán. Con muchos asuntos pendientes encima de la mesa y con la temporada por acabar, la planificación de la próxima plantilla y la capacidad económica con la que se podrá llevar adelante es uno de los temas sustanciales que los ejecutivos en València quieren tratar con el hijo de Peter Lim, máximo accionista de la entidad desde octubre de 2014. Pasadas las cuatro de la tarde, Kiat Lim sigue reunido en Paterna.