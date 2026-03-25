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¿Seguirá Guido en el Valencia la próxima temporada?

¿Seguirá Guido en el Valencia la próxima temporada?

Rafa Jarque

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Rafa Jarque

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El Valencia CF ha acelerado algunas operaciones en vistas a la próxima temporada como la de Justin de Haas, ya firmado para su aterrizaje en verano en Mestalla. El central era una de esas posiciones urgentes y con su llegada el Valencia consigue una pieza cotizada y que llegará tras una muy buena temporada en el Famaliçao. Su llegada se cerró en invierno, cuando llegaron también Sadiq, Unai y Guido Rodríguez. El primero es en propiedad, mientras que Unai llegó cedido y el argentino solo firmó para seis meses con el objetivo de continuar. Aunque eso está por ver, sobre todo porque todavía no tiene oferta en firme sobre la mesa. Más información

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