Rafa Jarque

¿Seguirá Guido en el Valencia la próxima temporada?

El Valencia CF ha acelerado algunas operaciones en vistas a la próxima temporada como la de Justin de Haas, ya firmado para su aterrizaje en verano en Mestalla. El central era una de esas posiciones urgentes y con su llegada el Valencia consigue una pieza cotizada y que llegará tras una muy buena temporada en el Famaliçao. Su llegada se cerró en invierno, cuando llegaron también Sadiq, Unai y Guido Rodríguez. El primero es en propiedad, mientras que Unai llegó cedido y el argentino solo firmó para seis meses con el objetivo de continuar. Aunque eso está por ver, sobre todo porque todavía no tiene oferta en firme sobre la mesa. Más información