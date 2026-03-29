Andrés García

Tárrega: "Ni antes era increíble ni ahora soy un desastre"

César Tárrega ha convivido esta temporada por primera vez en su carrera deportiva con fallos, suplencias y críticas. Nunca antes había pasado por algo igual. El de Aldaia siempre fue titular en el Valencia CF y siempre recibió los elogios de los aficionados y los medios. Esta temporada le ha tocado vivir la otra cara del fútbol. Lo bueno es que ni el bache deportivo ni el ruido que se ha generado a su alrededor lo ha debilitado. Más información