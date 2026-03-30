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Manzanera: "El Nou Mestalla no tiene aura de campo eterno"

El exjugador del Valencia CF Sergio Manzanera, uno de los campeones de Liga en 1971, estuvo presente el pasado sábado en el tradicional acto homenaje a José Vicente Forment, a las puertas del estadio de Mestalla. Desde el epicentro de la casa del valencianismo desde 1923, el exjugador que posteriormente se dedicó con éxito a la carrera de Odontología, se mostró crítico con la gestión de la administración Lim que padece el club especialmente desde el verano de 2019 y, de manera especial, con el traslado de campo que se prevé para dentro de poco más de un año. Más información