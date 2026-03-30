VÍDEO: Primera imagen de Gayà con la máscara
El capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, ha saltado al entrenamiento en la ciudad con una máscara de protección en el rostro como consecuencia del doble golpe en la cara que recibió en el último partido de LaLiga contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El lateral izquierdo tiene una fractura en el pómulo izquierdo y necesitará una protección especial las próximas semanas para entrenar y jugar... José, sea como sea, estará en el partido del domingo contra el Celta de Vigo en Mestalla. En principio, con una máscara protectora que se ha puesto este lunes por primera vez y puede apreciarse en los segundos finales del vídeo de entrenamiento que ha subido este lunes el club en redes sociales. Más información