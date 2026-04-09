Redacción SD

Los cuartos de Champions refrescan el escándalo vivido en un Valencia - Madrid

En Barcelona, el personal está muy enfadado con el arbitraje del rumano Istvan Kovacs en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid se impuso por 0-2 al Barça asaltando el Camp Nou en una jornada marcada también por las decisiones polémicas del árbitro. Una de las más controvertidas vino cuando Marc Pubill tocó el balón con la mano para sacar de portería después de que Muso se lo enviase para que sacara el defensa en la línea del área pequeña. Los barcelonistas reclamaron penalti en una acción que evoca al Valencia - Real Madrid de 2006 en Mestalla. Sergio Ramos cogió la pelota con las manos después de un lance entre David Villa y Mejía. Mejuto González no señaló ni falta al asturiano ni el clamoroso penalti con el partido claramente en juego del central madridista. Indignante de verdad.