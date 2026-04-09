Redacción SD

VÍDEO: Salvador se deja querer por el Valencia CF

El exdirector deportivo del Levante UD Manolo Salvador, actualmente jefe de scout del NK Istra de la liga croata, ha respondido con claridad en el programa 'La Banda' de 'À Punt Esports' a la pregunta de si aceptaría una oferta del Valencia CF para hacerse cargo de la secretaría técnica del equipo blanquinegro. Cabe recordar que ya ha expirado el plazo que se dio el propio Ron Gourlay, CEO de Fútbol, para la contratación de un especialista del mercado español que complete el organigrama deportivo que empezó a construirse con su llegada en el mes de julio y la de los scouts Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora en noviembre.