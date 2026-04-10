Redacción SD

Así fue la Reamuntada del Valencia al Basilea en Mestalla

Con un 2-0 al descanso (Alcácer y Vargas), los hombres de Pizzi sólo necesitaban anotar otro gol de diferencia para igualar la eliminatoria. De nuevo el delantero de Torrent mojó en el minuto 70 y con ello se alcanzó el tiempo reglamentario. En la prórroga hubo de todo. El Valencia CF estaba totalmente volcado y Sommer hacía lo que podía, mientras que los suizos sólo podían frenar a los españoles a base de faltas. Una roja directa para Díaz y una doble amarilla para Saura fueron muestra de lo que ocurría en el césped. Y es que fueorn nueve las tarjetas mostradas sólo en la prórroga. Alcácer en el 114 y Juan Bernat en el 118 colocaron el histórico 5-0 con el que se pudo pasar de ronda. Más información