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Así fue la Reamuntada del Valencia al Basilea en Mestalla

Así fue la Reamuntada del Valencia al Basilea en Mestalla

Redacción SD

Así fue la Reamuntada del Valencia al Basilea en Mestalla

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Con un 2-0 al descanso (Alcácer y Vargas), los hombres de Pizzi sólo necesitaban anotar otro gol de diferencia para igualar la eliminatoria. De nuevo el delantero de Torrent mojó en el minuto 70 y con ello se alcanzó el tiempo reglamentario. En la prórroga hubo de todo. El Valencia CF estaba totalmente volcado y Sommer hacía lo que podía, mientras que los suizos sólo podían frenar a los españoles a base de faltas. Una roja directa para Díaz y una doble amarilla para Saura fueron muestra de lo que ocurría en el césped. Y es que fueorn nueve las tarjetas mostradas sólo en la prórroga. Alcácer en el 114 y Juan Bernat en el 118 colocaron el histórico 5-0 con el que se pudo pasar de ronda. Más información

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