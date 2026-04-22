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VÍDEO VALENCIA CF | Reacciones de Renzo Saravia tras su estreno como valencianista

En declaraciones a VCF Media, el argentino Renzo Saravia ha valorado cómo se ha sentido en su primer partido con la camiseta del Valencia CF desde que llegó a finales de febrero como agente libre. La lesión de Thierry provocó el estreno en el lateral derecho y Saravia respondió con una aceptable actuación. "Estoy contento y feliz, a la espera de que se me den más oportunidades trabajando", ha dicho el jugador cordobés. Más información