Valencia CF

VÍDEO VALENCIA CF | El legado de Juan Costa

El Valencia CF ha cumplido los 3000 partidos disputados en LaLiga, siendo el cuarto club con más encuentros en la máxima competición nacional. Este hito se inició el 22 de noviembre de 1931 en Sarriá frente al RCD Espanyol, aunque hubo que esperar siete días más para que el atacante gerundense Juan Costa marcara el primer gol del combinado valencianista en Primera División. Ante la inminente visita del Girona, el club anuncia en un vídeo que le "devuelve" a Costa lo que es suyo, ese legado que inició el futbolista gerundense de Palafrugell. "3000 partidos después del primer encuentro en LaLiga, esta gesta histórica vuelve para regalar a Juan Costa el símbolo que mereció llevarse aquel día: el balón por sus tres goles marcados", dice el club en su web.