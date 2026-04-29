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VÍDEO VALENCIA CF | Vicent Abril da pistas sobre su futuro

En este tramo decisivo de la temporada, uno de los nombres propios en la salvación del filial del Valencia ha sido Vicent Abril, fundamental bajo palos durante todo el año. El guardameta de Castelló de la Ribera ha estado presente en la dinámica del primer equipo, además de ser convocado con la Selección Española Sub-21 en marzo y formar parte del Mundial Sub-20 disputado en octubre. Abril, entrevistado por VCF Media, reafirma buena parte de las ideas avanzadas en una charla con SUPER a principios de mes. En su mente, lo prioritario es jugar y tener "continuidad".