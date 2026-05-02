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VÍDEO Valencia CF Femenino | Valoraciones de Mikel Crespo antes del último partido de la liga regular

El entrenador del Valencia CF femenino, Mikel Crespo, hace una valoración de lo que le espera a su equipo en el último partido de la liga regular frente al SE AEM. El rival de Lleida podría incluso acabar la competición descendido, o... clasificado para el playoff de ascenso. El choque comienza a las 16:00 horas en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna.