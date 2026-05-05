VCF Media

El entrenador del filial, Óscar Sánchez, analiza la temporada y la salud de la cantera

El Valencia Mestalla pone fin a una temporada exigente en Segunda Federación con derrota ante la UE Olot, pero con el objetivo de la permanencia cumplido en una categoría que debería quedarse corta para un filial histórico como es el del Valencia CF. El técnico, Óscar Sánchez, analiza el curso, destaca el crecimiento del equipo y lanza un mensaje claro sobre el futuro de la Academia del Valencia en los micrófonos de VCF Media. El hombre que ha salvado al equipo del descenso se perfila como técnico para la próxima temporada, aunque el mismo dice que "tenemos tiempo de sobra para ver qué pasa".