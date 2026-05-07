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VIDEO VCF | El Nou Mestalla entra en la fase de la gran cubierta

El futuro estadio del Valencia CF continúa dando pasos hacia su construcción y ya encara una de las fases más importantes del proyecto: la instalación de la cubierta del Nou Mestalla. Los trabajos preparatorios avanzan a buen ritmo y son visibles nuevos elementos clave en el recinto valencianista, tal y como ha informado el club a través de sus canales oficiales y redes sociales.