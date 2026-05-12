J. M. López, F. Calabuig y E. Ripoll

La cuenta pendiente del Valencia CF con Mestalla

Esta temporada el Valencia CF está fallando especialmente en Mestalla, donde se han escapado demasiados puntos. En los dos últimos encuentros, Rayo Vallecano y FC Barcelona, el equipo de Corberán debe saldar cuentas con el público, al que ha enfadado en citas como las del Oviedo, en la que los futbolistas pidieron perdón al acabar los 90 minutos, Elche, Mallorca... o Atlético de Madrid. En el otro lado de la balanza, la euforia de las remontadas contra Espanyol o Alavés (gracias a los goles de Cömert y Hugo Duro).