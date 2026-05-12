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VÍDEO VCF | Pepelu habla antes del Valencia - Rayo

Uno de los futbolistas que mejor simbolizó el esfuerzo colectivo en el triunfo de San Mamés fue Pepelu, que tras la victoria pone el foco tanto en la unión del grupo como en la necesidad de responder ahora ante la afición en Mestalla este jueves ante el Rayo Vallecano. El centrocampista valenciano admitió que el equipo llega reforzado anímicamente después del golpe sobre la mesa en Bilbao. "Estoy contento después de una victoria. El equipo está bien, ganar nos refuerza positivamente", aseguró en declaraciones a VCF Media.