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VÍDEO VCF | ¿Por qué Cañizares no compra el Valencia CF?

El exportero del Valencia CF Santiago Cañizares ha revelado que hace aproximadamente un año se reunió con un grupo inversor que quiso comprar el club, pero que no logró acceder a Lim. Cañizares fue tajante en el programa 'La Banda' de À Punt Esports a la pregunta de por qué no compra el club al estilo de Ramos con el Sevilla FC: "Lo primero para que se produzca una venta en un club es que el que tiene las acciones quiera venderlas. Vamos a empezar por ahí...".