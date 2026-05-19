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VÍDEO VCF | ¿Por qué Cañizares no compra el Valencia CF?

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VÍDEO VCF | ¿Por qué Cañizares no compra el Valencia CF?

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El exportero del Valencia CF Santiago Cañizares ha revelado que hace aproximadamente un año se reunió con un grupo inversor que quiso comprar el club, pero que no logró acceder a Lim. Cañizares fue tajante en el programa 'La Banda' de À Punt Esports a la pregunta de por qué no compra el club al estilo de Ramos con el Sevilla FC: "Lo primero para que se produzca una venta en un club es que el que tiene las acciones quiera venderlas. Vamos a empezar por ahí...".

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