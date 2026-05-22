José Ponce

VÍDEO VCF | "¿Por qué dejaron morir al Valencia CF?"

Emotivo vídeo que anima a los valencianistas a acudir a la manifestación en marcha contra Lim y "complices" de este sábado, antes del Valencia - Barcelona. "En la vida hay que tratar de ser justo y tener un equilibrio. Y si cuando el Valencia gana un título, salen 800 000 personas a la calle para celebrar... Lo justo es q cuando está enfermo, salgan esos 800 000 para curarlo. Y el sábado es el día", escribe en las redes sociales el autor del vídeo, José Ponce.