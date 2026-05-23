E. Ripoll, JM López, SD y E. Alfonso

La manifestación contra los Lim y sus "cómplices", en imágenes

En torno a las cinco y cuarto de la tarde, arrancó desde la plaza del Ayuntamiento la manifestación de protesta del valencianismo contra la negligente gestión del club que encadenan durante siete años Peter Lim y sus "cómplices locales con apellidos valencianos". La marcha cívica, bajo el lema "Nos sobran los motivos", partió de las puertas del Consistorio y alcanzó el estadio de Mestalla a las seis y media de la tarde. Alrededor de 5000 valencianistas se unieron en las protestas antes del partido contra el FC Barcelona. Aquí, la manifestación en imágenes.