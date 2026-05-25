Pascu Calabuig

VÍDEO VCF | El desastre clasificatorio de las últimas 7 temporadas

Este fin de semana, el Valencia CF confirmó que ampliará la peor racha de su historia moderna. Las victorias del Getafe y el Rayo Vallecano hicieron estéril la de los pupilos de Carlos Corberán sobre el Barcelona (3-1). La séptima plaza fue para los azulones del entrenador alicantino José Bordalás y el histórico club de Mestalla se quedaba, por séptima temporada consecutiva, sin clasificarse para la disputa de una competición europea. Aquí todas las clasificaciones de esas últimas siete temporadas de LaLiga. Solo en la primera se pasó de 50 puntos.