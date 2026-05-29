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VÍDEO VCF | Mensaje de fin de temporada de André Almeida

El centrocampista portugués André Almeida es uno de los futbolistas sobre los que se cierne un interrogante de cara al futuro. Después de renovar hasta junio de 2029, el talentoso mediapunta sigue sin acabar de romper y el club estudiará las ofertas que este mercado de verano puedan llegar con el objetivo de darle una salida. Eso sí, como sucedió hace cerca de un año, antes se querrá tener cubierta una zona ofensiva del centro del campo donde tampoco ha terminado de convencer el medio suizo Filip Ugrinic. De todos modos, André deja claro con este mensaje dónde quiere seguir jugando, en Mestalla.