J. M. LÓPEZ

Así ha sido la fiesta del ascenso del Valencia CF a LaLiga F

El Valencia CF Femenino ha regresado a la Liga F tras un final de infarto en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna. En una tarde noche de gran ambiente, con las gradas llenas y presencia también de afición 'grogueta', el equipo de Mikel Crespo logró un empate agónico en el minuto 99 que empezó a desatar la locura en el campo valencianista. Concluida la prórroga la celebración se desbordó entre los valencianistas, que regresan a la élite del fútbol nacional femenino. Aquí puedes leer la crónica con todos los detalles del 'play off' de ascenso.