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VÍDEO | Las notas a la temporada del Valencia CF 25/26
SUPER hace balance de la temporada del Valencia CF a través de las calificaciones que los aficionados del club han ido dando estos días en la encuesta a 32 protagonistas: desde el máximo accionista, Peter Lim, y su hijo Kiat, presidente del Consejo de administración, hasta 27 futbolistas, pasando por el entrenador, Carlos Corberán, el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, el principal responsable de la secretaría técnica, Lisandro Isei y el principal representante institucional en València, el director general, Javier Solís. El suspenso es general, con 19 de los 32 con notas por debajo del 5... ¿quiénes son?