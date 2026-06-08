P. C.

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Los 15 fichajes por los que el Valencia CF ha pagado traspaso desde 2020 hasta hoy

Estos son los 15 futbolistas por los que el Valencia CF pagó un traspaso desde el verano de 2020 hasta la actualidad. El resto de operaciones, hasta un total de 50 desde entonces, se reparten en 29 cesiones -operación preferida- y seis jugadores como agente libre. En total, en estas temporadas de crisis permanente, el club ha gastado 59 millones de euros, solo dos clubes de los que han estado en Primera todos estos años han invertido menos en fichajes, Osasuna y Athletic Club. No te pierdas quienes son los 15 por los que el Valencia acabó pagando traspaso.