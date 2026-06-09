¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Así es el vídeo de la campaña de abonos para el último año de Mestalla que recorre la historia mítica del Valencia CF
VCF Media
València
El Valencia CF ha hecho oficial este martes su nueva campaña de abonos para la temporada 2026/27 bajo el lema 'ETERN MESTALLA' 1923-∞ (infinito), 'Vive por ellos este año'. El club rinde homenaje al estadio en su último año de vida antes de la mudanza al Nou Mestalla para la campaña 2027/28. La inspiración de la campaña es "vive este año por todos aquellos que te han hecho amar Mestalla". El vídeo es parte fundamental de ese tributo del club, recorriendo pasajes míticos de la historia del Valencia. En paralelo, Kiat Lim ha sacado 'pecho' en su perfil de Instagram por los avances en las obras del nuevo estadio en año y medio. Más información