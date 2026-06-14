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VÍDEO VCF | Así se mueve por el campo Sato Ryunosuke, fichaje inminente del Valencia

El Valencia CF está a un paso de cerrar todos los flecos para el fichaje del japonés de 19 años, Sato Ryunosuke. En este vídeo, posteado por el propio jugador en su cuenta de Instagram, Sato muestra como fue el partido de las 'Estrellas' de la J-League. "¡Gracias por el All-Star! El jugar con grandes jugadores frente a una gran multitud de seguidores será un recuerdo para toda la vida. ¡Muchas gracias! ¡Fue divertido! ¡Gracias por el All-Star!", dijo en sus redes.