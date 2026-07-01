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Mestalla ha acogido el acto de la campaña solidaria 'Ningún hogar sin alimentos'

Mestalla ha acogido este martes el acto de la campaña solidaria 'Ningún hogar sin alimentos', impulsada por la Fundación 'la Caixa' y CaixaBank con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), para visibilizar la iniciativa y promover la participación ciudadana en la donación de alimentos. El Valencia lleva cediendo el estadio de Mestalla de forma periódica durante más de seis años, desde mayo de 2020, convirtiéndose así en un punto de referencia de reparto de alimentos a familias en situación de vulnerabilidad.