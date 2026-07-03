Carlos Subiela

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO VCF | Diakhaby llega con ganas de volver a jugar en Mestalla

Este viernes continúan las pruebas médicas en el inicio de la pretemporada del Valencia CF. En el turno de mañana, los protagonistas han sido uno de los capitanes, Pepelu, y un futbolista que se encuentra entre los transferibles, Mouctar Diakhaby, además de canteranos como Lucas Núñez, Rubo Iranzo y David Otorbi. Finalizadas las vacaciones en tierras africanas, Diakha vuelve con la esperanza de poder integrarse al grupo a lo largo de las primeras semanas de la pretemporada tras medio año lesionado. Más información