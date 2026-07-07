Álvaro Escrig

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VÍDEO VCF | Primer entrenamiento de Sato con el Valencia CF

Este martes, 7 de julio, ha sido el primer día de Ryunosuke Sato en la 'oficina' de la Ciutat Esportiva de Paterna. Su fichaje ya es oficial, y Sato ya ha lucido los colores del Valencia en un entrenamiento en el que ha comenzado al margen su andadura con el equipo después de un largo viaje desde tierras niponas a la capital valenciana. Más información