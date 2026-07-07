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VÍDEO VCF | Sorprendentes declaraciones del ex del Valencia CF

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El paso de Rubén Sobrino (34 años, actualmente sin equipo) por el Valencia CF duró dos años y medio en los que apenas jugó 35 partidos oficiales entre cesiones y largos periodos en el ostracismo. De hecho, ya desde el verano de 2019, solo media temporada después de haber sido contratado en el mercado de enero. Ahora, en una entrevista en 'Offsider', el delantero repasa entre otras cuestiones cómo vivió su periplo por Mestalla, admitiendo que aterrizó en un escenario muy complicado tanto a nivel deportivo como institucional. Además, no vino en las mejores condiciones. Más información

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