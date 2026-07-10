Carlos Romero

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO VCF | Dimitrievski: "Espero mejorar la temporada pasada"

Stole Dimitrievski ha iniciado este mediodía su tercera temporada como futbolista del Valencia CF, un curso en el que puede darse por fin el contexto con el que creyó fichar por el club en junio de 2024. Entonces, todo apuntaba que Giorgi Mamardashvili iba a ser vendido, pero el traspaso al Liverpool terminaría aplazándose un año. Ahora, tras una campaña en la que acabó afianzándose como titular, el normacedonio llega a la pretemporada con la ambición de ser el número '1' de la portería blanquinegra de principio a fin. A su llegada a la clínica, Stole fue escueto en sus palabras a los medios de comunicación, aunque lanzó un mensaje claro: espera mejorar lo hecho el pasado curso y poder despedirse de Mestalla en Europa con vistas a la temporada 27/28 en el Nuevo Mestalla. "Sí espero mejorar la temporada pasada". Sobre la cuestión de la titularidad en la portería, el de Macedonia del Norte prefirió ser cauto: "Acabo de llegar, despacio".