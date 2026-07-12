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VÍDEO VALENCIA CF | Santamaría aterriza en Grecia para firmar por el PAOK

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Como estaba previsto, Baptiste Santamaría ha aterrizado esta tarde en Salónica (Grecia) para cerrar su fichaje por el PAOK. El centrocampista de 31 años, tras una temporada sin pena ni gloria en el club de Mestalla, ha sido el primero en salir del equipo dentro de una operación salida a la que le faltan más capítulos con futoblistas que no entran en los planes del entrenador, Carlos CorberánCenk Özkacar es el próximo con el que el Valencia CF espera solventar pronto su futuro. Más información

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