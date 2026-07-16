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Vídeo VCF | Entrevista con el capitán Gayà

En una entrevista concedida al club a las puertas de la que será su decimoquinta temporada en el Valencia CF como profesional, el capitán José Gayà habla de pasado, presente y futuro. Un futuro que espera siga siendo por más años en el mismo sitio. "València es mi casa", dice el de Pedreguer, que acaba contrato el 30 de junio de 2027. No obstante los planes tanto del club como del lateral izquierdo de 31 años pasan por una renovación. Las conversaciones ya se han iniciado.