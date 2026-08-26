Secciones

Es noticia
LizancosCuerpo técnico Valencia BasketRayo Vayencano VallecasKiat LimPróximo partido Valencia CFArenal Sound
instagram
VÍDEO VCF | ¿Qué opina la afición del Betis de su última vista a Mestalla?

VÍDEO VCF | ¿Qué opina la afición del Betis de su última vista a Mestalla?

Germán Caballero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

VÍDEO VCF | ¿Qué opina la afición del Betis de su última vista a Mestalla?

Germán Caballero

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

La afición verdiblanca, una de las más populares del panorama español, aprovechó la oportunidad de que el Valencia - Betis se jugase todavía en fechas estivales para desplazarse en masa al coliseo de Mestalla en apoyo de los suyos. El de este martes ha sido el último duelo en el estadio fundado en 1923 entre ambos equipos: ¿qué opina la afición del Betis? ¿Qué recuerdos tiene de Mestalla el beticimso?

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents