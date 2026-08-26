Germán Caballero

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VÍDEO VCF | ¿Qué opina la afición del Betis de su última vista a Mestalla?

La afición verdiblanca, una de las más populares del panorama español, aprovechó la oportunidad de que el Valencia - Betis se jugase todavía en fechas estivales para desplazarse en masa al coliseo de Mestalla en apoyo de los suyos. El de este martes ha sido el último duelo en el estadio fundado en 1923 entre ambos equipos: ¿qué opina la afición del Betis? ¿Qué recuerdos tiene de Mestalla el beticimso?