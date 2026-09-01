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El Valencia manda a Almeida al Racing de Santander

El Celta estuvo muchas semanas negociando el fichaje de André Almeida, pero muy lejos de las pretensiones del club por el luso, sobre todo después de rechazar ofertas previas. Ahora, el Valencia CF ha cerrado un acuerdo con otro club de LaLiga, tal y como adelantó Héctor Gómez. El Racing de Santanderbuscaba un nuevo centrocampista capaz de crear peligro tanto por el centro como desde la banda. El traspaso estaba prácticamente descartado al no llegar tampoco a los números que pedía el Valencia CF, así que en las últimas horas se intensificaron las negociaciones para llevarlas a buen puerto según publicó Nacho Sanchis y pudo confirmar este periódico y Almeida jugará en el Sardinero.