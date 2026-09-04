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El Valencia inicia el izado de la estructura principal de la cubierta del Nou Mestalla

El Valencia CF inició este viernes el izado de la estructura principal de la futura cubierta del estadio, una nueva fase considerada por el club "una de las operaciones de ingeniería más complejas del proyecto" ya que contempla la elevación coordinada, conexión y fijación de la red de cables al anillo de compresión que rodea el estadio. El sistema estructural está integrado por cables radiales superiores e inferiores, elementos anulares, conectores, péndolas rígidas y flexibles, así como diversos componentes de refuerzo que serán izados de forma simultánea hasta alcanzar su posición final. Para ejecutar esta maniobra se emplea tecnología de elevación sincronizada mediante gatos hidráulicos instalados sobre el anillo de compresión, garantizando el control permanente de la geometría de la estructura y del reparto de cargas durante todo el proceso. Los trabajos se desarrollarán de manera progresiva a lo largo de las próximas semanas y entre las actuaciones previstas figuran la elevación de los cables radiales, la incorporación secuencial de las péndolas, el montaje de los puntales estructurales y el tensado final de los elementos que aportarán estabilidad y rigidez al conjunto.