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VIDEO VCF | Mikel Crespo valora el estreno en Liga F Moeve en la previa del Valencia - Madrid

La máxima competición del fútbol femenino en España vuelve en el mediodía de este sábado al estadio Antonio Puchades (12.00 h), donde el Valencia CF recibe a un clásico de la competición, el Madrid CFF. Mikel Crespo, entrenador del Valencia, indicó en la previa del partido que la semana ha sido "dura" después de perder en una jornada inaugural en la que había depositada mucha ilusión. "Ahora, desde los tres días de trabajo, con el enfoque claro en preparar este estreno en el Puchades", asegura. Más información