Tras la buena temporada de Pau Torres, el central está viviendo un verano muy movido después de su convocatoria para la Eurocopa y ahora para los Juegos Olímpicos. Esta decisión no le ha hecho mucha gracia a Fernando Roig, presidente del Villareal.

Fernando afirmó este jueves que la convocatoria de Pau es buena y un orgullo para el jugador, pero que desde el punto de vista deportivo no es bueno para el club, ya que llegará tarde con el equipo, estará cansado por las pocas vacaciones y además se perderá la final de la Supercopa contra el Chelsea.

Dicha final se jugará el 11 de agosto en Belfast, Irlanda del Norte, y los Juegos Olímpicos comenzarán el 22 de julio contra Egipto, por lo que como pronto el jugador 'groguet' volverá a casa el 28 de julio, día del último partido de la selección española en fase de grupos en Japón.

En el caso de que la selección española llegase hasta la final, el central no volvería hasta el 7 de agosto, día en el que se disputa el partido por la medalla de oro. A esto hay que sumarle que después de sus compromisos como internacional, el español tendrá unos días de vacaciones, por lo que Emery debe contar con que no tendrá a Pau en la pretemporada.