Zaïra Flores (Sant Joan Despí, 04/11/1993) es la quinta nueva tripulante del Submarino tras las incorporaciones de Nerea Pérez, Tere Morató, Pamela Tajonar y Raquel Pinel. Zaïra describe a la perfección la radiografía de jugadora de equipo. Músculo y oxígeno para el Villarreal. El eje de la medular es su ‘zona de confort, pero cuenta con argumentos para rendir también en la retaguardia (ha actuado de lateral derecho y de central). Brilla por su sacrificio, entrega y compromiso, y busca dar equilibrio al colectivo del primer al último minuto. En el Rayo Vallecano, durante la pasada temporada, lo demostró con creces y contribuyó, junto a Tere Morató, para lograr una permanencia construida con mucho trabajo.

Zaïra se curtió en la escuela del Barcelona, en su caso en dos etapas. Tras un proceso de prueba, empezó a escribir su historia en azulgrana en la temporada 2004/2005. Antes del inicio de la 2006/2007 eliminaron las últimas categorías femeninas y fichó por el FC Levante Las Planas, de su Sant Joan Despí natal, y estuvo un año en Fútbol-7 y otro en Fútbol-11, siendo la capitana en Cadete-Juvenil. En esa misma categoría regresó al Barça (2008/2009) y empezó su crecimiento. Con 15 años dio el salto al filial (de la 2009/2010 a la 2011/2012) y en los dos últimos cursos llevó el brazalete de capitana en Segunda División. Jugó además el Campeonato de España con la selección catalana (llegó hasta semifinales) y en el final de su primera etapa en el segundo equipo culé fue citada para ejercitarse con la selección española Sub-19.

Trayectoria profesional

En la temporada 2012/2013 subió al primer equipo. Un sueño hecho realidad. La recompensa a un trabajo duro. Deportivamente, en clave colectiva, fue perfecto, ya que el Barça logró el doblete: su segunda Liga en un mano a mano con el Athletic y la tercera Copa de la Reina tras vencer en la final al Prainsa Zaragoza. No obstante, al curso siguiente volvió al FC Levante Las Planas para competir contra las mejores. Lástima el descenso, pero su rendimiento no pasó desapercibido ya que fue elegida en el Once de Oro de Fútbol Draft junto a Esther Sullastres, Itziar Gastearena, Paula Nicart, Leila Ouahabi, Virginia Torrecilla, Nagore Calderón, Amanda Sampedro, Cristina Martín-Prieto, Alexia Putellas y Bárbara Latorre. Aunque no consiguieran el propósito grupal, este premio reflejó su gran trabajo individual. Decidió quedarse en el club con el objetivo de recuperar el terreno perdido. Ganaron la Liga en el Grupo III, pero se quedaron a las puertas del ascenso en el play-off, que sí lograron el Oiartzun y el Granadilla.

Antes de regresar al FC Barcelona (2018/2019) para formar parte de su filial, Zaïra completó dos temporadas en la máxima categoría con el RCD Espanyol (2015/2016 y 2016/2017) y en la siguiente firmó con el CE Seagull de Badalona en la División de Plata. Su segunda etapa en el B azulgrana comenzó con la clasificación para la Reto Iberdrola del año siguiente. Su rendimiento le abrió las puertas del Rayo Vallecano. Con el equipo de la franja, en la pasada Primera Iberdrola, la nueva centrocampista amarilla participó en 32 encuentros de los 34 ligueros, para un total de 1428 minutos, anotó un único tanto (el del 1-1 en el derbi de Reyes ante el Atlético) y dio una asistencia.